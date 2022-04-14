Москва, , 14:42 — REGNUM Министерство обороны России 14 апреля выступило с опровержением фейка об инфаркте министра Сергея Шойгу. Информацию об этом распространил проживающий в Израиле бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин.

Сергей Шойгу Кадр ТК «Звезда»

В министерстве опубликовали видеозапись совещания с участием Сергея Шойгу, которое состоялось 13 апреля. На кадрах министр записывает поручения, которые даёт президент России Владимир Путин.

«Это не первый раз, когда украинские и западные СМИ пытаются «уложить» Шойгу на больничную койку, — прокомментировали публикации в Минобороны России. — Мы неоднократно опровергали дезинформацию о его инфаркте и отставке, а также разбирали фейковый приказ о его медийной активности».

В сообщении предполагается, что при помощи вбросов пытаются заретушировать неудачи вооружённых сил Украины в Донбассе.