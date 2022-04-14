Пенза, 14 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Пензенской области цены на продовольственные товары в марте по сравнению с февралем в среднем выросли на 6,84%. Больше всего подорожали овощи. Обновленные данные опубликовал Пензастат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

По официальной информации, значительнее всего выросли цены на лук (+79,02%), капусту (+43,92%), морковь (42,85%), помидоры (+36,25%).

Резкий скачок цен зарегистрирован среди непродовольственных товаров (в среднем на 13,81%).

Так, ювелирные изделия подскочили в цене на 42,85%, электротовары и бытовые приборы подорожали на 25,24%, строительные материалы (+7,14%), легковые автомобили (+36,18%), медикаменты (+10,53%), свежесрезанные цветы (+13,80%).

На 4,02% за месяц подорожали ритуальные услуги, медицинские — на 2,54%, услуги банков — на 48,61%, услуги физкультуры и спорта — на 3,25%, бытовые услуги — на 2,83%.

Школьно-письменные принадлежности и канцтовары в марте стоили на 13,58% дороже, чем в феврале. Бумажно-бытовые товары подорожали на 12,89%, парфюмерно-косметические товары — на 16,11%, моющие и чистящие средства — на 14,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 16,7%.

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