Ульяновск, 14 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное число госпитализированных в ковидные стационары и количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие статистические данные приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов Госпитализация

По информации на 14 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 200 322 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 12 и 13 апреля – соответственно 145 и 143 случая инфицирования.

Чуть снизилось число вновь госпитализированных в ковидые стационары. 13 апреля на лечение в больницы направили 23 пациентов, в то время как 12 апреля – 34-х человек.

Напомним, что за последний месяц (с 14 марта по 13 апреля) наибольшее число госпитализированных зарегистрировано 14 марта: в тот день в ковид-больницы попали 122 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области власти со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора заявляют, что в регионе сохраняется требование по соблюдению масочного режима. Его не планируется отменять до конца апреля.