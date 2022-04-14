Донецк, 14 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 апреля заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Уточняется, что обстрел был произведён в 14:02 (совпадет с мск) со стороны населённого пункта Авдеевка.

«Выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что в результате обстрела по населённому пункту один человек погиб и двое пострадали.