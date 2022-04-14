Екатеринбург, 14 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местные жители столкнулись с дефицитом импортного препарата «Депакин», применяемого при эпилепсии. Об этом пишут СМИ.

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Граждане сообщают журналистам, что его очень трудно найти в аптеках. Представители аптечных сетей подтверждают эту информацию и одной из причин сложившейся ситуации называют ажиотажный спрос. Представитель одной из сетей сообщила изданию Е1. ru, что лекарство ранее поступило, но его быстро раскупили. «Не надо так делать!» — призывает спикер.

Отметим, другие лекарства с международным непатентованным наименованием «Вальпроевая кислота» есть в продаже, например, «Вальпарин». А в областном управлении Росздравнадзора отмечают, что в российский государственный реестр включено более десяти соответствующих лекарственных средств как отечественных, так и зарубежных производителей, и назначаются они исключительно лечащим врачом.

Также в Росздравнадзоре подчеркнули, что запасы этих медикаментов по льготным рецептам и и для замены лекарственной терапии составляют от трёх до девяти месчяцев. Сбоев в их поставках препаратов данной категории нет. Кроме того, за январь–апрель в гражданский оборот выпущено на 41% больше препаратов, чем за такой же период 2021 года.

Территориальный орган Росздравнадзора рекомендует пациентам не принимать самостоятельных решений о покупке лекарств, а обращаться за этим в медицинские организации для подбора и оценки эффективности лекарственного препарата. Если на момент обращения препарата нет в аптечной сети, то «рецепты необходимо оставлять на отложенное обеспечение».