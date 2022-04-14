Москва, , 14:37 — REGNUM Страны Евразийского Союза (ЕАЭС) уже давно начали постепенно отказываться от использования доллара и евро во взаимных расчётах, но даже на сегодняшний день полностью «заместить» мировые резервные валюты не получилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

ЕАЭС Kremin.ru

«Прогресс, конечно, заметен: если к началу 2020 года внутри Евразийского Союза в национальных валютах стран ЕАЭС осуществлялось только половина расчётов, то к началу марта 2022 года доля расчётов в нацвалютах в ЕАЭС достигла уже 70%.

Важным фактором для отказа от доллара и евро между поставщиками и покупателями товаров внутри ЕАЭС является проблема двойной конвертации валют.

Например, чтобы оплатить в долларах США поставки сырья или товаров, допустим, из России в Армению, покупателю из Армении нужно сначала обменять армянские драмы на доллары, перевести в российский банк оплату в долларах, а потом российский поставщик будет обменивать эти доллары на российские рубли – вот такая непростая схема.

В этом случае и поставщик, и покупатель несут ненужные потери на курсовой разнице и комиссиях. При расчётах в национальных валютах проблема двойной конвертации не возникает, но несмотря на это, доллар и евро, как видим, всё ещё играют значительную роль в расчётах внутри ЕАЭС.

Почему процесс замещения доллара и евро в расчётах внутри ЕАЭС идёт так медленно? Это объясняется недостаточной предсказуемостью национальных валют ЕАЭС, и прежде всего, российского рубля.

Чаще всего на биржевом валютном рынке курсы валют ЕАЭС повторяют динамику российского рубля, а курс рубля во многом зависит от непредсказуемых геополитических факторов.

Казахстанский тенге, как и российский рубль, является «нефтяной» валютой, значит, затяжные падения цен на нефть будут работать на ослабление и российского рубля, и тенге.

Вероятно, проблему стабилизации курсов валют стран ЕАЭС можно было бы решить через общие финансовые институты Евразийского Союза. А лучше всего – создать наднациональную цифровую валюту.

Напомним, что ещё когда ЕАЭС только начал создаваться в России появилась идея общей валюты ЕАЭС под названием «алтын», и к этой идее сейчас самое время вернуться, только в новом цифровом формате», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны — члены ЕАЭС стараются уйти от расчетов в долларах США, заявил глава первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

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