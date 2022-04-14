Москва,
14 апреля 2022, 14:37 — REGNUM Страны Евразийского Союза (ЕАЭС) уже давно начали постепенно отказываться от использования доллара и евро во взаимных расчётах, но даже на сегодняшний день полностью «заместить» мировые резервные валюты не получилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.
«Прогресс, конечно, заметен: если к началу 2020 года внутри Евразийского Союза в национальных валютах стран ЕАЭС осуществлялось только половина расчётов, то к началу марта 2022 года доля расчётов в нацвалютах в ЕАЭС достигла уже 70%.
Важным фактором для отказа от доллара и евро между поставщиками и покупателями товаров внутри ЕАЭС является проблема двойной конвертации валют.
Например, чтобы оплатить в долларах США поставки сырья или товаров, допустим, из России в Армению, покупателю из Армении нужно сначала обменять армянские драмы на доллары, перевести в российский банк оплату в долларах, а потом российский поставщик будет обменивать эти доллары на российские рубли – вот такая непростая схема.
В этом случае и поставщик, и покупатель несут ненужные потери на курсовой разнице и комиссиях. При расчётах в национальных валютах проблема двойной конвертации не возникает, но несмотря на это, доллар и евро, как видим, всё ещё играют значительную роль в расчётах внутри ЕАЭС.
Почему процесс замещения доллара и евро в расчётах внутри ЕАЭС идёт так медленно? Это объясняется недостаточной предсказуемостью национальных валют ЕАЭС, и прежде всего, российского рубля.
Чаще всего на биржевом валютном рынке курсы валют ЕАЭС повторяют динамику российского рубля, а курс рубля во многом зависит от непредсказуемых геополитических факторов.
Казахстанский тенге, как и российский рубль, является «нефтяной» валютой, значит, затяжные падения цен на нефть будут работать на ослабление и российского рубля, и тенге.
Вероятно, проблему стабилизации курсов валют стран ЕАЭС можно было бы решить через общие финансовые институты Евразийского Союза. А лучше всего – создать наднациональную цифровую валюту.
Напомним, что ещё когда ЕАЭС только начал создаваться в России появилась идея общей валюты ЕАЭС под названием «алтын», и к этой идее сейчас самое время вернуться, только в новом цифровом формате», — пояснила эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, страны — члены ЕАЭС стараются уйти от расчетов в долларах США, заявил глава первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
Читайте также: В МИД России рассказали о планах ЕАЭС отказаться от доллара