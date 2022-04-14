Москва, 14 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало работу расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» в ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что расчеты комплексов «Штурм-С» и «Фагот» во время маневренных действий в условиях изменения высот использовали складки местности для укрытия позиций и поражения наземной бронетехники, а также низколетящих воздушных целей ВСУ.

«Здесь, конечно, обстановка не так, как на учениях… Когда видишь в визире противника, конечно, тяжеловато становится, это не то, что просто по мишени какой-то стрелять», — сказал командир противотанкового дивизиона.

Комплекс «Штурм-С» предназначен для работы, в основном, по танкам и бронированным машинам, но и «по низколетящим целям, если вертолет выйдет и буду в позиции, то и по вертолету «Штурм-С» спокойно отработает», уточнил он.