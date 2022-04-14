Оренбург, 14 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Оренбурге планировали приобрести 100 автобусов для пассажирских перевозок. Однако из-за роста цен количества транспорта для покупки уменьшилось. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Глава муниципалитета Сергей Салмин отметил, что преобразования в сфере пассажирского транспорта неизбежны и необходимы. Город нуждается в обновлении. Однако сделать это становится проблематично, поскольку процентные ставки для лизинга и для кредитования существенно выросли.

«На покупку нового подвижного состава в областном центре заложен 1 млрд рублей. И если ранее мы предполагали на эти средства купить 100 единиц техники (63 машины — большого класса, 37 — среднего), то с учетом нынешних цен мы на эти показатели не выходим и теряем порядка 30% машин. Это существенная потеря. Как будет развиваться ситуация дальше, понять сложно. Не дают долгосрочных прогнозов и производители», — сказал Салмин.

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