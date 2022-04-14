Ставрополь, 14 апреля 2022, 14:31 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году будут благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды» пять общественных пространств. На эти цели будет направлено свыше 795 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе Прямой линией с жителям Ставрополья, состоявшейся 13 апреля.
Всего в текущем году на Ставрополье будут благоустроены 202 общественные территории, включенные в программу повышения комфортности городской среды Ставропольского края.