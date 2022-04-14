Ставрополь, , 14:31 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году будут благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды» пять общественных пространств. На эти цели будет направлено свыше 795 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе Прямой линией с жителям Ставрополья, состоявшейся 13 апреля.

Ставрополь stavgorod.ru

«В селе Левокумском благоустроят территорию «Родные берега», в станице Суворовской – парковую зону по улице Центральной, в Железноводске – «Аллею любви» (2-я очередь), Невинномысске – Бульвар Мира, Ставрополе – Бульвар имени Ивана Щипакина», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Всего в текущем году на Ставрополье будут благоустроены 202 общественные территории, включенные в программу повышения комфортности городской среды Ставропольского края.