Москва, 14 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование убийства «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой в Новой Москве. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

Убийство

«Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно данным следствия, обвиняемый в январе текущего года обратился к правоохранителям, заявив, что его супруга ещё в августе 2021 года уехала в неизвестном направлении и добавив, что она связывается с ним через соцсети, сообщая, что находится за границей.

Также указывается, что при первоначальных следственных действиях, следствие установило, что женщина не пересекала границу России.

«Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, в том числе указал на место захоронения тела в лесополосе на территории Новой Москвы», — отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что в ходе расследования были проведены судебные экспертизы, допрошены очевидцы, выводы и показания которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в совершенном преступлении, после чего дело было передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года стало известно, что победительница конкурса красоты «Мисс Кузбасс — 2010» Ксения Сапожкова была убита в Москве.