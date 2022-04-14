Кировск, Мурманская область, , 14:30 — REGNUM Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, победила в масс-старте на соревнованиях «Хибинская весна». Гонка прошла 14 апреля в Кировске (Мурманская область).

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Смирнова пробежала дистанцию 10 км свободным стилем за 25 минут 7,3 секунды.

Второе место заняла представительница Москвы и Приморского края Елизавета Шалабода, отставание которой составило 0,5 секунды. Третьей финишировала Ольга Царёва из Республики Коми, отставшая на 2,7 секунды.

25-летняя Смирнова является чемпионкой Универсиады 2019 года, а также трёхкратным серебряным призёром зимней Универсиады в индивидуальных гонках.

Отметим, что VI Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна» состоялись на лыжном комплексе «Тирвас» в Кировске Мурманской области. В них участвовали около 200 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

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