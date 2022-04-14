Москва, , 14:30 — REGNUM Рассуждения ЦБ РФ о «защищенности» граждан в лоне традиционной банковской системы выглядят как попытка абсолютизировать и упростить эту систему, местами выдавая желаемое за действительное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Криптовалюта (сс) geralt

«Хотелось бы подвергнуть критике аргументы нашего консервативного Банка России на тему мифологической защищенности граждан в случае использования инструментов классической или традиционной банковской системы по сравнению с миром криптовалют, – сказал Дорофеев. — Недавно я открыл электронный кошелек «Киви» и сделал первый перевод на символическую сумму по номеру телефона. К сожалению, я перепутал одну цифру в номере телефона, и платеж ушел не туда, куда надо».

Экономист обратил внимание на то, что такая ошибка рассматривается регулятором как потенциальный риск для пользователей криптовалют, так как в системе криптовалютных переводов каждый сам за себя и при совершении ошибки никто не сможет помочь вернуть переведенную или случайно утраченную сумму денег.

«Однако и в случае с платежной системой «Киви» мне также не удалось ничего вернуть, — заметил Дорофеев. – Есть и другие актуальные примеры того, как в классической системе финансового посредничества проявляются критические уязвимости с последствиями для их пользователей. В результате этого граждане могут внезапно утратить большую часть или все свои сбережения».

Таким образом, как полагает Дорофеев, тезис Банка России о «защищенности» граждан в лоне традиционной банковской системы является попыткой абсолютизировать и упростить эту систему, местами выдавая желаемое за действительное.

«В классических финансах по-прежнему сохраняется много финансовых и контрагентских рисков для всех участников системы. С этой точки зрения вложения в криптовалюты выглядят относительно надежными. Основным риском в этой сфере является ценовой, и он свойственен абсолютно любому финансовому инструменту пропорционально его исторической волатильности», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал о том, какие преимущества есть у криптовалют перед традиционными инструментами для хранения сбережений.

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