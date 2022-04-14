Бейрут, , 14:39 — REGNUM Представители ряда медицинских учреждений Ливана сообщили о том, что их запасы анестетических средств подходят к концу. Об этом 14 апреля сообщает Lebanon 24.

Операция skeeze

По данным журналистов, из-за роста цен на лекарства, больницы не в состоянии закупать медикаменты и в ближайшее время хирургам придётся оперировать без анестезии.

Государственный бюджет не предусматривает возможного изменения цены на медицинские товары, из-за чего новые закупки лекарств серьёзно затруднены.

«Запасы этих лекарств либо исчерпаны, либо если запасов едва хватит на сутки проведения хирургических операций. Можно говорить о чрезвычайной ситуации», — сообщил источник Lebanon 24.