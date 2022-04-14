Москва, 14 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Молдавии поправки в законодательство, запрещающие георгиевские ленты, принял 14 апреля парламент страны.

Георгиевская лента

Согласно принятому решению, в стране вводится запрет на изготовление, ношение и хранение георгиевских лент, а также символов V и Z. За нарушения предусматриваются штрафы в размере от 245 долларов до 1630 долларов. Также могут быть назначены общественные работы.

Автором поправок стал депутат Лилиан Карп.