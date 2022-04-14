Курск, 14 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 22 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

14 апреля выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлен 115 тыс. 541 случай заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 108 тыс. 888 пациентов, в том числе 198 – за последние сутки.

Всего скончался 2421 человек. Подтверждено два новых летальных случая.