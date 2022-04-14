Омск, 14 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались восемь пациентов с коронавирусом (13 апреля – десять). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Как уточнили в оперштабе, за весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 4293 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 83 носителя коронавируса, выздоровели 327 человек.