Москва, , 14:28 — REGNUM Желание Египта закупить пшеницу в Европе вызвано желанием Министерства снабжения и внутренней торговли страны диверсифицировать поставки зерновых в условиях роста геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Пшеница Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Египет один из крупнейших импортеров пшеницы на мировом рынке. Его потребности составляют порядка 11-13 млн тонн зерна. Основными экспортерами в Египет традиционно являлись Россия и Украина. В 2021 году поставки зерна из России достигали 75% всего импорта зерна, а на долю Украины приходилось порядка 20%.

Начало специальной операции на Украине коренным образом изменили ситуацию. Цены на пшеницу на мировом рынке сегодня достигли 399,75 долларов за тонну.

В России валовой сбор зерна в 2021 году составлял порядка 121,3 млн тонн, из них пшеницы — 76 млн тонн. Традиционно половина собираемого зерна экспортировалась за рубеж.

Учитывая необходимость обеспечения внутреннего рынка Правительство ввело запрет на экспорт зерновых культур за пределы РФ до 30 июня за исключением поставок в пределах квот. Тем не менее, остатки для потенциального экспорта зерна могут составить около 6 млн тонн.

Негативное влияние на возможности экспорта зерна оказывает повышение и сохранение на высоком уровне ключевой ставки банком России. В феврале месяце отгрузки зерна в Египет, который раньше лидировал в структуре экспорта, были на минимальном уровне.

Импортеры этой страны объясняли свою позицию политическими рисками. В марте спрос со стороны экспортеров на российскую пшеницу и число новых сделок резко сократились из-за рисков, вызванных приостановка судоходства в Азовском море и невозможностью договориться о фрахте из-за военных рисков для судоходства в Черноморском бассейне.

Новые поставки зерна пока под большим вопросом из-за отсутствия предложений по фрахту. Ранее Египет и Турция заключили много контрактов на поставку российского зерна из портов Черного моря, но в свете последних событий есть сомнения, что отгрузки пройдут вовремя.

На этом фоне традиционные покупатели российского зерна, к которым относится и Египет, пытаются диверсифицировать географию поставок. Вместе с тем, учитывая, что в Черноморском регионе не так много поставщиков зерновых, российское зерно не останется без покупателей. Сейчас лидером закупок является Иран, с которым заключены долгосрочные контракты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Египет заключил с рядом европейских стран контракт на закупку 350 тысяч тонн пшеницы.

Читайте также: Египет закупает в Европе 350 тысяч тонн пшеницы