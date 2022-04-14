Москва, 14 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Желание Египта закупить пшеницу в Европе вызвано желанием Министерства снабжения и внутренней торговли страны диверсифицировать поставки зерновых в условиях роста геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

«Египет один из крупнейших импортеров пшеницы на мировом рынке. Его потребности составляют порядка 11-13 млн тонн зерна. Основными экспортерами в Египет традиционно являлись Россия и Украина. В 2021 году поставки зерна из России достигали 75% всего импорта зерна, а на долю Украины приходилось порядка 20%.

Начало специальной операции на Украине коренным образом изменили ситуацию. Цены на пшеницу на мировом рынке сегодня достигли 399,75 долларов за тонну.

В России валовой сбор зерна в 2021 году составлял порядка 121,3 млн тонн, из них пшеницы — 76 млн тонн. Традиционно половина собираемого зерна экспортировалась за рубеж.

Учитывая необходимость обеспечения внутреннего рынка Правительство ввело запрет на экспорт зерновых культур за пределы РФ до 30 июня за исключением поставок в пределах квот. Тем не менее, остатки для потенциального экспорта зерна могут составить около 6 млн тонн.

Негативное влияние на возможности экспорта зерна оказывает повышение и сохранение на высоком уровне ключевой ставки банком России. В феврале месяце отгрузки зерна в Египет, который раньше лидировал в структуре экспорта, были на минимальном уровне.

Импортеры этой страны объясняли свою позицию политическими рисками. В марте спрос со стороны экспортеров на российскую пшеницу и число новых сделок резко сократились из-за рисков, вызванных приостановка судоходства в Азовском море и невозможностью договориться о фрахте из-за военных рисков для судоходства в Черноморском бассейне.

Новые поставки зерна пока под большим вопросом из-за отсутствия предложений по фрахту. Ранее Египет и Турция заключили много контрактов на поставку российского зерна из портов Черного моря, но в свете последних событий есть сомнения, что отгрузки пройдут вовремя.

На этом фоне традиционные покупатели российского зерна, к которым относится и Египет, пытаются диверсифицировать географию поставок. Вместе с тем, учитывая, что в Черноморском регионе не так много поставщиков зерновых, российское зерно не останется без покупателей. Сейчас лидером закупок является Иран, с которым заключены долгосрочные контракты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Египет заключил с рядом европейских стран контракт на закупку 350 тысяч тонн пшеницы.

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