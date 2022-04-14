Москва, , 14:27 — REGNUM Хранение сбережений в криптовалютах выглядит не менее надежным, чем хранение долларов в банковской системе РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Риски утраты средств существуют, однако они отличаются от фиатного мира, — сказал Дорофеев. — Хранение криптовалюты на холодном кошельке, вне биржи, гарантирует вам почти на 100% сохранность ваших средств. Их никто не заморозит на полгода или на промежуток времени иной продолжительности, как это произошло в России с иностранной валютой в 2022 году. Их никто не сможет отнять у владельца в административном порядке, как случилось с международными резервами России, размещенными на заграничных счетах в банковской системе недружественных стран. И в этом заключается безусловное преимущество криптовалют над традиционными финансовыми инструментами с централизованной системой эмиссии и регулирования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал, формируется ли пузырь на рынке криптовалют.

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