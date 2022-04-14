Ульяновск, , 14:27 — REGNUM В Ульяновской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются ливни. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве предупреждают, что ночью и утром 15 апреля местами по области ожидается сильный дождь. В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

В Ульяновском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что 15 апреля под влиянием ложбины Черноморского циклона пройдут дожди различной интенсивности. Днём температура в среднем составит +8…+10 градусов.

Спасатели просят жителей быть осторожными на улице, особенно у воздушных линий электропередач, а водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Также в ведомстве просят владельцев частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.