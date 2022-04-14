Москва, , 14:26 — REGNUM Разговоры о том, что на рынке криптовалют формируется так называемый пузырь, не выдерживают никакой критики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал соответствующую позицию Центрального банка РФ.

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Дорофеев обратил внимание на то, что признаками формирования пузыря в первую очередь считаются скорость изменения рыночной цены актива и прогресс в ее изменении. Иными словами, нетипично высокий рост или значительное снижение цены без соответствующих фундаментальных причин говорят о том, что на рынке, возможно, сформировался ценовой пузырь.

«Но давайте посмотрим на динамику рынка криптовалют за последние два года, – призвал Дорофеев. – Капитализация ведущей пятерки монет выросла более чем в 10 раз после начала пандемии коронавируса. Большинство стран мира начали печатать и вбрасывать в мировую экономику много фиатных денег, которые сразу же нашли себе применение, в том числе и на рынке криптовалют. На самом деле криптовалюты разрабатывались и для целей спасения от безрассудных действий монетарных властей в периоды резкого роста денежной массы. И надо сказать, что свою функцию в период 2020–2021 годов они выполнили очень хорошо. Теперь давайте обратим внимание на динамику криптовалют за последние полтора года. Рынок в последний год торгуется в широком ценовом диапазоне. Для биткоина он представляет собой пространство с нижней границей в 33 000 долларов за монету и верхней границей в 63 000 долларов за монету».

Дорофеев подчеркнул, что примерно с 2021 года экспоненциальный рост биткоина и других криптовалют прекратился.

«Это произошло после того, как были исчерпаны все программы фискальных стимулов по борьбе с коронавирусом в разных странах. С тех пор фундаментальная и рыночная стоимость биткоина успели значительно сократить разрыв, который между ними образовался после запуска фискальных стимулов в развитых странах мира. У участников рынка криптовалют было достаточно времени, чтобы все переоценить и принять соответствующие решения, — сказал экономист. — Если бы этот рынок находился в стадии пузыря и цена долго не соответствовала бы ценности, то по большинству монет цены уже через полгода-год откатили бы обратно к допандемийным значениям. Однако этого не произошло. Рынок закрепился на достигнутых уровнях, волатильность значительно сократилась, и все это в совокупности также является признаком отсутствия финансового пузыря».

Таким образом, как подытожил Дорофеев, называть рынок ведущих криптовалют «пузырем» или «финансовой пирамидой» в сложившихся условиях просто некорректно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на крипторынке практически не осталось мелких игроков.

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