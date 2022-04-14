Климово, , 14:27 — REGNUM Ликвидировано открытое горение после обстрела жилых домов в Климово Брянской области, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожарные Mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании домов по улицам Юбилейная и 60 лет Октября поступило в дежурную службу в 12:10. Пожарно-спасательные расчёты ликвидировали горение в 12:57.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Александр Богомаз заявил, что дома пострадали в результате обстрела ВС Украины.

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