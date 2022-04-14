Уфа, 14 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Маршрут следования пригородного поезда «Западный экспресс» сообщением «Уфа-Приютово» с 15 апреля будет продлен до станции Абдулино Оренбургской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Наталья Диева Ласточка

Сообщается, что поезд будет курсировать каждый день, отправляясь со станции Уфа в 19:01 часов и прибывая на станцию Абдулино в 22:43 часов. В обратный путь поезд будет отправляться утром следующего дня из Абдулино в 05:12 часов и прибывать в Уфу в 08:52 (местное время).

«Синхронизация маршрутов будет обеспечена инновационным подвижным составом ЭС2Г «Ласточка» в 5-ти вагонном исполнении», — сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что с 15 апреля скорому пригородному поезду «Западный экспресс» будут назначены дополнительные остановки на станциях Санаторная и Авдон без увеличения общего времени в пути. При этом время в пути до станции Абдулино составит 3 часа 40 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 1 апреля 2022 года маршрут «Западного экспресса» обслуживает современный электропоезд «Ласточка», каждый вагон подвижного состава оборудован климатической установкой, ведется обеззараживание воздуха при помощи ультрафиолетового излучения, в вагонах имеются специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и розетки для подзарядки мобильных устройств.