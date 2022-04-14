Омск, 14 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 83 носителя коронавируса, выздоровели 327 человек, госпитализация потребовалась 44 заболевшим (13 апреля – 64). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 204 987 случаев заражения коронавирусом. В списке выздоровевших значатся 199 078 фамилий.

Напомним, 13 апреля в регионе было выявлено 85 носителей коронавируса, выздоровели 407 человек.