Москва, , 14:27 — REGNUM В 2022 году акция «Бессмертный полк», проходящая 9 мая в День Победы СССР над нацизмом, состоится в традиционном формате. Об этом 14 апреля заявили руководители Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» на пресс-конференции в Москве.

«Нам приятно отметить, что в этом году в День Победы мы снова пройдем плечом к плечу по улицам и площадям городов, поселков и деревень с портретами своих родных и близких – тех, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны, вспомним тех, кто принес нам Победу», — отметил сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Он также обратил внимание на то, что в каждом регионе время и место шествия индивидуально и рекомендовал внимательно следить за информацией о том, где и во сколько состоится шествие «Бессмертного полка».

При этом, как правило, такие сведения есть на сайте городской или региональной администрации, также в скором времени эта информация будет размещена на сайте Бессмертного полка России, а уже сейчас на этом ресурсе появился конструктор штендеров.

«Каждый сможет сам создать штендер — выбрать стиль оформления, добавить фотографию своего героя, скачать получившийся портрет и распечатать его», — рассказала сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России, депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева («Единая Россия»).

«Обращаю ваше внимание, что распечатать портреты героев ваших семей совершенно бесплатно можно в МФЦ или отделении Почты России. Хочется, чтобы шествие Бессмертного полка стало действительно радостным событием для всех россиян и достойным наших Победителей», — добавила она.

Также о волонтерском сопровождении шествия по всей стране рассказала председатель Центрального штаба Волонтеров Победы, депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).

«После двухлетнего перерыва мы очень рады возвращению Бессмертного полка в живом формате. Это символ нашего единства, одно из самых знаковых мероприятий Дня Победы. Наш святой долг помнить имена тех, кто отдал свои жизни за мир без нацизма. Волонтеры Победы помогут в проведении шествия. Мы подготовим более 50 000 добровольцев по всей России и за рубежом – например, в Катаре, Ливане, Сербии, Узбекистане», — отметила она.

Кроме того, руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина напомнила, что традиционно шествие сопровождается музыкой – и в этом году в числе композиций, которые услышат участники Бессмертного полка, могут стать не только всеми любимые песни военных лет, но и авторские композиции победителей творческого конкурса «Песни нашего полка».

«Подать заявку можно через форму онлайн регистрации на сайте https://pesnipolka.ru/ до 20 апреля. Баннерный переход есть с сайта Бессмертного полка России. Конкурс открытый, заявки принимаются со всего мира, с условием, что песня на русском языке, и проводится в трех номинациях: «Одна на всех» — песни о Великой Отечественной войне; «Не забывайте наши имена» — песни на тему «Бессмертного полка»; «Непобедима, широка, горда!» — песни о Родине и малой Родине. Приглашаем к участию всех творческих людей. Не сомневаюсь, что эти песни станут украшением шествия Бессмертного полка», — указала она.

Шествие Бессмертного полка – всегда праздник, прославляющий героев Великой Отечественной войны. Сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», автор идеи Бессмертного полка Геннадий Иванов поделился мыслями о том, как еще можно чествовать победителей в День Победы.

«На автомобилях можно видеть наклейку: «Спасибо деду за Победу!». Вот только почему-то дед остается безымянным, да и фотографии его нет. Лица Победителей должны всегда быть с нами. Поэтому предлагаю размещать фотографию своего героя изнутри салона автомобиля на заднее или боковое стекло. Если стекла тонированные – прикрепить фото снаружи. При этом необходимо следить, чтобы автомобиль был чист», — предложил автор идеи Бессмертного полка.

Кроме того, он посоветовал тем, кто по долгу службы не может выйти на шествие с штендером, прикрепить к одежде бейдж с портретом своего героя – необязательно родственника, но и тех, у кого не осталось близких.

Также он рекомендовал активистам гражданско-патриотических объединений проехаться украшенной колонной автомобилей по районам каждого региона – провести «Бессмертный автополк».

Отметим, все мероприятия 9 мая должны быть направлены на прославление героев, приближавших Великую Победу СССР над нацизмом. Это могут быть не только бойцы Красной Армии, но также труженики тыла, врачи, партизаны – и многие другие, не жалевшие себя ради общего дела. Сохранение памяти об их подвиге – в руках благодарных потомков