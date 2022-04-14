Мурманск, 14 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Мурманские следователи начали проверку информации об избиении 12-летней девочки, сообщает СУ СКР.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Избили и пошли дальше

«Согласно сообщению, 8 апреля 2022 года в Кандалакше несовершеннолетняя была избита подростками. В результате противоправных действий девочке причинены телесные повреждения, в том числе сотрясение головного мозга», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, инцидент произошел 8 апреля. В избиении принимали участие несколько подростков.

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