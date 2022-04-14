Алжир, 14 апреля 2022, 14:27 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун провел переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом 14 апреля сообщает официальное алжирское информационное агентство Algerie Presse Service.
По данным журналистов, во встрече также принял участие глава МИД Алжира Рамтан Ламамра. Встреча продлилась несколько часов.
Подробности переговоров не сообщаются.
По предварительным данным, в ходе встречи обсуждалась нормализация отношений между Францией и Алжиром, а также возможность поставок алжирских энергоносителей на французских рынок.