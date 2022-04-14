Алжир, 14 апреля 2022, 14:27 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун провел переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом 14 апреля сообщает официальное алжирское информационное агентство Algerie Presse Service.

Алжир
Алжир
Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, во встрече также принял участие глава МИД Алжира Рамтан Ламамра. Встреча продлилась несколько часов.

Подробности переговоров не сообщаются.

По предварительным данным, в ходе встречи обсуждалась нормализация отношений между Францией и Алжиром, а также возможность поставок алжирских энергоносителей на французских рынок.