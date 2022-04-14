Черкесск, 14 апреля 2022, 14:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии существенно выросло число граждан, принявших участие в вакцинации против коронавируса. Республика вошла в пятерку субъектов России по удельному общему темпу вакцинации на 100 тыс. населения, сообщили в региональном оперативном штабе. Эти показатели высоко оценил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
При этом, как отмечено, в ряде районов вакцинацией от COVID-19 охвачено практически все население. Так, в Адыге-Хабльском, Ногайском, Зеленчукском и Абазинском районах КЧР план иммунизации от коронавирусной инфекции выполнен на 100%, в Хабезском районе — на 95%.
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