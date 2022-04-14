Оренбург, , 14:19 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 13 апреля, в ковидные госпитали поступили 34 новых пациента. Это на девять больше, чем днем ранее, сообщает опершгтаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

В стационарах лечение получают 232 человека. Из них 70 пациентов находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены девять оренбуржцев, еще 169 человек получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 213 437 заражений коронавирусом, в том числе 130 – за 13 апреля. По причине COVID-19 скончались 3929 человек. Оправились от болезни 206 748 оренбуржцев.