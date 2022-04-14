Брянск, 14 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Климовском районе Брянской области в результате обстрела пострадали семь человек, сообщает 14 апреля агентство ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

Агентство ссылается на информацию, полученную в приёмном отделении Климовской ЦРБ.

Уточняется, что среди пострадавших оказались беременная женщина и ребёнок. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии. Состояние ещё троих пациентов оценивается как среднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с территории Украины боевики обстреляли пограничный пункт под Брянском, пострадавших нет.