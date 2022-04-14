Элиста, 14 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Провести аттестацию госслужащих, отвечающих за профилактику коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти, инициировал глава Калмыкии Бату Хасиков. Об этом он сообщил в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции в регионе.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

По его словам, чтобы искоренить коррупцию, необходимо искать причину коррупционных преступлений и не допускать совершения новых деяний.

«Работы, конечно, много. Нам важно не просто искать нарушения – необходимо устранять саму возможность их появления. Эта работа требует системности, вовлечённости руководителей всех уровней и дисциплины», – сказал он.