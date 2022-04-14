Красноярск, 14 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались шесть пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в федеральном оперативном штабе.

Kurskzdrav.ru Аппараты ИВЛ

Как уточнили в оперштабе, за весь период пандемии в Красноярском крае скончались 10 690 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 134 носителя коронавируса, выздоровели 150 человек.