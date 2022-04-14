* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:14 — REGNUM После публикации доклада Государственного департамента США о широко распространённых нарушениях прав человека в Афганистане при прежнем правительстве и при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ), официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что высказывания США не обоснованы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Муджахид написал 14 апреля в «Твиттере», что озабоченность США нарушениями прав человека в Афганистане «не обоснована», поскольку все основные права человека соблюдаются.

«Права человека были нарушены, когда Соединённые Штаты и их союзники убивали по 200 афганцев в день и бомбили наши дома», — добавил он.

Государственный департамент в недавнем отчёте выразил серьёзную обеспокоенность широко распространенными нарушениями прав человека талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.