Москва, 14 апреля 2022, 14:14 — REGNUM Власти России и Ирана подтвердили настрой на укрепление сотрудничества без оглядки на санкции против двух стран, сообщило 14 апреля министерство иностранных дел РФ.
Отмечается, что 14 апреля замглавы МИД России Игорь Моргулов принял посла Ирана в Москве Казема Джалали.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Москве состоялась Ирано-российская торговая конференция, в которой приняли участие более 350 компаний.
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