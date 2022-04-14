Москва, 14 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Власти России и Ирана подтвердили настрой на укрепление сотрудничества без оглядки на санкции против двух стран, сообщило 14 апреля министерство иностранных дел РФ.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Отмечается, что 14 апреля замглавы МИД России Игорь Моргулов принял посла Ирана в Москве Казема Джалали.

«Стороны обсудили актуальные вопросы российско-иранского сотрудничества. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление практического взаимодействия двух стран по всем направлениям без оглядки на незаконные санкции, введённые против России и Ирана некоторыми недружественными государствами», — заявили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Москве состоялась Ирано-российская торговая конференция, в которой приняли участие более 350 компаний.

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