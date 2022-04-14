Москва,
14 апреля 2022, 14:13 — REGNUM Новый порядок платежей за газ в рублях вызван тем, что Россия больше не доверяет евро и доллару как валюте платежа, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.
Газ за рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Это произошло после того, как западные страны захватили номинированные в иностранной валюте национальные резервы России, контролируемые западными финансовыми учреждениями.
Такой порядок расчёта в рублях совершено правильное и решительное действие со стороны России, которое напрашивалось задолго до этих событий.
Еврокомиссия может сколько угодно говорить и предупреждать, но проблема в том, что Евросоюз получает от России более 40% потребляемого им газа, заместить который мгновенно невозможно, прекращение поставок вызовет дефицит топлива.
Санкции санкциями, а газ для ЕС необходим здесь и сейчас, иначе экономика находящийся и так не в лучшей форме может войти в рецессию.
И многие европейские правительства это отчетливо понимают, в связи с этим либо высказывают неуверенность относительно того, нарушает ли эта схема условия действующих газовых контрактов, либо напрямую выражают своё согласие на оплату в рублях.
Кремль заявил, что в конечном итоге может прекратить поставки газа в страны, отвергающие этот план. И скорее всего газ – это только начало.
В дальнейшем РФ переведёт на оплату в рублях не только энергоносители, но и весь свой экспорт. В конце концов окажется ЕС в безвыходной ситуации и только усугубляет своё положение такими высказываниями и санкциями.
В то время как Запад не хочет позволить рублю вырваться на европейские, а затем и глобальные просторы мировой экономики», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия представила предварительный юридический анализ указа президента РФ Владимира Путина о расчетах за газ в рублях. Там сочли его нарушением ограничительных мер ЕС в отношении России.
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