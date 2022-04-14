Москва, , 14:13 — REGNUM Новый порядок платежей за газ в рублях вызван тем, что Россия больше не доверяет евро и доллару как валюте платежа, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это произошло после того, как западные страны захватили номинированные в иностранной валюте национальные резервы России, контролируемые западными финансовыми учреждениями.

Такой порядок расчёта в рублях совершено правильное и решительное действие со стороны России, которое напрашивалось задолго до этих событий.

Еврокомиссия может сколько угодно говорить и предупреждать, но проблема в том, что Евросоюз получает от России более 40% потребляемого им газа, заместить который мгновенно невозможно, прекращение поставок вызовет дефицит топлива.

Санкции санкциями, а газ для ЕС необходим здесь и сейчас, иначе экономика находящийся и так не в лучшей форме может войти в рецессию.

И многие европейские правительства это отчетливо понимают, в связи с этим либо высказывают неуверенность относительно того, нарушает ли эта схема условия действующих газовых контрактов, либо напрямую выражают своё согласие на оплату в рублях.

Кремль заявил, что в конечном итоге может прекратить поставки газа в страны, отвергающие этот план. И скорее всего газ – это только начало.

В дальнейшем РФ переведёт на оплату в рублях не только энергоносители, но и весь свой экспорт. В конце концов окажется ЕС в безвыходной ситуации и только усугубляет своё положение такими высказываниями и санкциями.

В то время как Запад не хочет позволить рублю вырваться на европейские, а затем и глобальные просторы мировой экономики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия представила предварительный юридический анализ указа президента РФ Владимира Путина о расчетах за газ в рублях. Там сочли его нарушением ограничительных мер ЕС в отношении России.

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