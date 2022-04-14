Москва, 14 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Новый порядок платежей за газ в рублях вызван тем, что Россия больше не доверяет евро и доллару как валюте платежа, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«Это произошло после того, как западные страны захватили номинированные в иностранной валюте национальные резервы России, контролируемые западными финансовыми учреждениями.

Такой порядок расчёта в рублях совершено правильное и решительное действие со стороны России, которое напрашивалось задолго до этих событий.

Еврокомиссия может сколько угодно говорить и предупреждать, но проблема в том, что Евросоюз получает от России более 40% потребляемого им газа, заместить который мгновенно невозможно, прекращение поставок вызовет дефицит топлива.

Санкции санкциями, а газ для ЕС необходим здесь и сейчас, иначе экономика находящийся и так не в лучшей форме может войти в рецессию.

И многие европейские правительства это отчетливо понимают, в связи с этим либо высказывают неуверенность относительно того, нарушает ли эта схема условия действующих газовых контрактов, либо напрямую выражают своё согласие на оплату в рублях.

Кремль заявил, что в конечном итоге может прекратить поставки газа в страны, отвергающие этот план. И скорее всего газ – это только начало.

В дальнейшем РФ переведёт на оплату в рублях не только энергоносители, но и весь свой экспорт. В конце концов окажется ЕС в безвыходной ситуации и только усугубляет своё положение такими высказываниями и санкциями.

В то время как Запад не хочет позволить рублю вырваться на европейские, а затем и глобальные просторы мировой экономики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия представила предварительный юридический анализ указа президента РФ Владимира Путина о расчетах за газ в рублях. Там сочли его нарушением ограничительных мер ЕС в отношении России.

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