Джакарта, , 14:12 — REGNUM За 40 лет Индонезия смогла построить только 780 км платных дорог. Об этом глава индонезийского государства Джоко Видодо написал в своем аккаунте в Twitter.

Джакарта. Индонезия (сс) Mufid Afif

«Так, начиная с 2014 года, правительство настаивает на ускорении строительства платных дорог на Яве, Суматре, Калимантане и Сулавеси», — написал президент Индонезии, добавив, что за последние 7 лет удалось построить 1900 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 833 случая заражения коронавирусом.

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