Алеппо, Сирия, , 14:19 — REGNUM В Сирии усугубляется конфликт между правительственными войсками и отрядами курдского ополчения. Об этом 14 апреля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

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После того, как курдские формирования блокировали подконтрольные армии районы города Хасака на севере страны, правительственные войска приняли аналогичные меры в Алеппо.

По данным журналистов, военные закрыли въезд для грузовиков в кварталы Шейх-Масуд и Ашрафие.

Отмечается, что представители сторон провели серию переговоров, в ходе которой договорились о доставке в осаждённые районы муки и дизельного топлива. Однако, отмечают журналисты, по состоянию на полдень 14 апреля в Алеппо и Хасаке тысячи человек всё ещё остаются без доступа к товарам первой необходимости.