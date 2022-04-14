Климовский район, Брянская область, 14 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Семь человек пострадали в результате обстрела 14 апреля в Климовском районе Брянской области.

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Среди пострадавших ребёнок и беременная женщина, сообщает со ссылкой на представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы ТАСС.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в социальных сетях появились первые фото и видео последствий обстрела. Официальных комментариев пока не поступало. Ранее сообщалось об обстреле со стороны Украины пограничного перехода «Новые Юрковичи».