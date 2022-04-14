Миасс, Челябинская область, 14 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Челябинской области проводится проверка после задержания и ареста высокопоставленного полицейского из города Миасса. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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Задержание осуществили оперативники ФСБ. Руководство главка полиции назначило служебную проверку. Полицейского пока отстранили от должности, а если его вина подтвердится, то он будет уволен. Его непосредственных руководителей ждёт строгая дисциплинарная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник был замначальника отдела по противодействию коррупции городского УМВД. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки. Суд отправил задержанного гражданина в СИЗО.