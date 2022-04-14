Красноярск, 14 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 134 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии – 362 116. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперативного штаба, за сутки в крае выздоровели 150 ковид-пациентов, госпитализация потребовалась 73 заболевшим (13 апреля – 73).

Общее число выздоровевших в Красноярском крае на сегодняшний день – 347 981 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в регионе выявили 168 носителей коронавируса, выздоровели 146 человек.