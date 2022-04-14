Борисполь, Украина, 14 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Собор канонической Украинской православной церкви в Борисполе захвачен вооружёнными людьми. Они потребовали, чтобы приход перешёл в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины, говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Альона Духіна УПЦ КП

Утром 14 апреля около 20 вооружённых мужчин прибыли на территорию Борисоглебского прихода собора в честь Покрова Богородицы. Себя они назвали представителями «сектора безопасности».

«Они, угрожая настоятелю протоиерею Александру Бондарю, предъявили требования о переходе прихода в юрисдикцию ПЦУ», — указано в сообщении.

Клирик собора протоиерей Дионисий Арендарук сообщил, что храм в настоящее время закрыт, на территории остались настоятель, сам Арендарук и диакон.

Он добавил, что во время инцидента клирики сделали фото и видео, но эти материалы у них изъяли.

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