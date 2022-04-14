Москва, , 14:07 — REGNUM Германия в лице канцлера и его «зеленых» министров ставит на кон не только собственную экономику, но и вообще всё. Об этом 14 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«На кону благополучие собственных граждан и граждан Европы в целом, поскольку Германия — локомотив ЕС», — отметил он.

Однако Борисов посоветовал воздержаться от апокалиптических прогнозов по поводу того, что экономика ФРГ будто бы «рухнет как карточный домик».

«Я не склонен недооценивать предстоящие проблемы, но так быстро Германия не сдастся. Экономика Германии очень мощная, и она пойдет ко дну последней из всей Европы», — уверен политолог.

По его мнению, на вопрос, почему элита ФРГ делает шаги, которые сильно вредят германской экономике, есть несколько ответов.

«Во-первых, все делается не только «по команде из Вашингтона», как модно сейчас говорить, а зависит от динамики взаимопроникающих фобий элит разных стран ЕС, особенно прибалтов и поляков. Европейские крикуны в СМИ и с различных трибун просто накачивают друг друга, усиливая общую истерию», — отметил Борисов.

Во-вторых, считает эксперт, бизнес-элита и немецкая буржуазия в целом не отличается храбростью. «Для этого есть исторические причины. В Германии, в отличии от Франции, никогда не побеждала буржуазная революция. Все смены системы, начиная с конца императорского режима в 1918-м, осуществлялись эволюционным путём. Трусость бизнес-слоев при этом играла немаловажную роль. Гитлер, кстати, это с самого начала учитывал и понял, что любых представителей капитала вплоть до олигархов не надо бояться, ими можно крутить», — заявил политолог.

По его словам, вопреки устаревшим советским представлениям о «капиталистических государствах» власть бизнеса в политической сфере развитых капстран на самом деле ограничена. «Часто не рациональные представители бизнеса, а взволнованные мелкобуржуазные борцы за морализаторство правят бал. Они в Европе как раз являются рупорами американской элиты», — подвёл итог Тимофей Борисов.

Напомним, с начала специальной военной операции России на Украине Германия ввела против РФ экономические санкции, которые оказали серьёзное негативное воздействие и на немецкую экономику.