Мирослава Романенко, , 21:44 — REGNUM Требование президента Российской Федерации Владимира Путина об оплате за поставки газа в рублях нарушит санкции, введённые в связи со спецоперацией России на Украине. Об этом, как сообщает 14 апреля агентство Bloomberg, Евросоюз предупредил страны содружества.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Операция Z» и «Радио Стыдоба».

«Пропаганда работает, пока люди в тепле и сыты, давно надо было закрыть вентиль, чтобы они задумались, «с тем ли парнем они дружат», — отреагировал Андрей.

«Пусть в свитере сидят», — иронизирует «СШ».

«Закрыть трубу на месяц! Сознание просветлеет моментально! Не понимают они по-другому», — считает Z.

«Ну это ж надо, Путин нарушает санкции», — смеется Igor D.

«Ну мы-то не ЕС, мы ничего не нарушаем», — с юмором добавил Alex.

«Надо же! Возмутительно-то как!» — с сарказмом пишет Igor.

«Да нам плевать, что вы там решили. Нет рублей — нет газа», — написал LS.

«Это исключительно их проблемы. Таким образом они снижают вероятность оплаты газа в мае и повышают вероятность его отключения. Если только у нашей власти хватит на это решимости. Пока же ни уголь, ни нефть, ни другое сырьё на расчеты в рублях не перевели. Даём время им подготовиться — сделать запасы, найти альтернативных поставщиков и т.п. Какая-то странная позиция в то время, когда они снабжают противника вооружением. Мы даже ещё ни одного их лидера не обвинили в поддержке нацизма на высоком уровне. Всё только вокруг да около», — отметил Sergey K.

«Очень хочется, чтобы наше руководство было последовательным. В политике не уважают слабаков», — написал Олег Н.

«Мы нарушаем санкции, введённые против нас. Падаю от смеха», — смеется Михаил Ш.

«Ну и пусть сидят без газа», — пишет 42 807.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Можете даже сильно-то не стараться в своем Евросоюзе. Денег нет — газа нет, идите по ветерку», — иронизирует «Белка».

«Да-да, нарушаем! Мы такие! Мы не будем плыть как… Европа по течению, а будем идти своим путем. Европа в силах одним росчерком отказаться от всего российского. Но… винить-то некого будет…» — отреагировал Александр З.

«Не хотят — пусть не берут», — добавил Xlodvig M.

«Они наши деньги забрали, а сами не хотят оказаться в таком положении. Что ж», — написал murrrza.

«Так почему тогда не введут обещанное ими эмбарго? Никто не заставляет же [покупать российский газ]», — поинтересовалась Светлана Т.

«Ничего — переживут», — пишет Lana O.

«А вы продолжайте резервы государства замораживать, продолжайте. Доллар, евро, фунт, швейцарский франк… Этими действиями себя дискредитировали. Как это будет по-европейски?.. А, вот — ненадежные партнеры», — с сарказмом отметил Сергей С.

«А что такое? Они боятся играть по чужим правилам?» — недоумевает Fit.

«Привыкли, что только они, упыри, всё контролируют! А тут нашлась альтернатива! Жрите! Не подавитесь! Неприятного аппетита!» — комментирует новость Me and You.

«То есть они реально полагали, что Россия будет строго следить, чтобы те, кто ввёл против России санкции, эти самые санкции соблюдали?!» — не без сарказма поинтересовалась Ekaterina B.

«Они никак не могут понять, что теперь условия диктуют не они. Пусть потешатся, там вот оплата уже скоро», — подытожил «Последний билет».