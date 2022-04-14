Ясиноватая, ДНР, 14 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Ясиноватой Донецкой Народной Республики один человек погиб и двое пострадали при обстреле со стороны украинских боевиков. Об этом 14 апреля сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Дмитрия Шевченко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Обстрел Ясиноватой продолжается. К сожалению, у нас ещё двое раненых местных жителей и один человек погиб», — сказал Шевченко.

Ранее сообщалось о еще одном мужчине, пострадавшем в Ясиноватой при обстреле.