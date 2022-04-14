Санкт-Петербург, 14 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Фермеры Ленинградской области поддержат своих коллег в Донбассе посевным материалом, сообщил 14 апреля губернатор Александр Дрозденко на встрече в Аграрном университете.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Посевная

По его словам, в Ленобласти будет организован сбор посевного материала в поддержку коллег из ДНР и ЛНР.

«В Ленинградской области запас семян яровых зерновых культур составляет 110% от собственных потребностей, семенного картофеля — 120%, многолетних трав — более 100% от потребности», — указал Дрозденко.

Ранее из Ленобласти в южные регионы РФ было отправлено несколько фур с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Кроме того, Ленинградская область приняла более 600 беженцев из Мариуполя (ДНР).

ИА REGNUM сообщало, что Ленинградская область получила из федерального бюджета 2,2 млрд рублей на организацию посевной кампании 2022 года. По прогнозу, полевые работы начнутся в конце апреля, сейчас аграрии ведут подкормку растений. Всего яровой (весенний) сев 2022 года в Ленинградской области запланировано провести на площади 67 тыс. га, 103,2% к 2021 году.