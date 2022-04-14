Кировск, Мурманская область, 14 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в масс-старте на соревнованиях «Хибинская весна». Гонка прошла 14 апреля в Кировске (Мурманская область).

Цитаата из видео на YouTubeсс Александр Большунов

Большунов, представляющий Архангельскую область, пробежал дистанцию 15 км свободным стилем за 34 минуты 33,2 секунды.

Второе место занял представитель Татарии Андрей Ларьков, отставание которого составило 1,5 секунды. Третьим финишировал Евгений Белов из Тюменской области, отставший на 3,5 секунды.

Отметим, что VI Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна» состоялись на лыжном комплексе «Тирвас» в Кировске Мурманской области. В них участвовали около 200 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

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