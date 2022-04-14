Москва, 14 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Разговоры о возможном исключении Русской православной церкви, которая является «крупнейшая церковь в православном мире и важным действующим лицом на площадке Всемирного совета церквей» из состава ВСЦ — это попытки политизировать межхристианский диалог. Так прокомментировал заявления в интервью протоиерея Иоанна Сауки секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Алексей Колчин ИА REGNUM В храме

«Вопрос об исключении РПЦ из ВСЦ — это попытки политизировать межхристианский диалог», — подчеркнул в беседе с РИА Новости иеромонах.

Он также подчеркнул, что это является ответом «на те инсинуации, которые в последнее время разжигаются некоторыми силами на тему исключения РПЦ из ВСЦ».

Стефан отметил, что ВСЦ — крупнейшая площадка для диалога между разными христианскими конфессиями, «которая координирует совместную работу христиан по всему миру, в том числе в гуманитарной сфере».

Напомним, ранее временный генеральный секретарь Всемирного совета церквей Иоанн Саука заявил, что ВСЦ со штаб-квартирой в Женеве может обсудит возможное исключение Русской православной церкви из своих рядов в середине июня. По его словам, Совет озабочен отношением патриарха Русской Православной Церкви Кирилла к событиям на Украине.