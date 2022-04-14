Владимир, , 14:04 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

14 апреля выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом – на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 149 тыс. 405 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 142 тыс. 742 пациента, в том числе 283 – за последние сутки.

За весь период скончались 3403 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая.